Shakira | il nuovo affondo contro Piqué nascosto nella canzone

- Piqué : una guerra senza esclusioni di colpi. L'ultimo lo ha messo a segno la cantante colombiana con il suosingolo, ' Monotonia ', prodotto in collaborazione con la star portoricana ...Nelsingolo di, invece, sembra che ci siano ferite impossibili da rimarginare. La cantautrice duetta con Ozuna in Monotonía , un brano assolutamente radiofonico e che per questo ...(ANSA) - ROMA, 20 OTT - È uscito in digitale "Monotonia" (Sony Music), il nuovo singolo dell'artista multiplatino pluripremiata ai Grammy e ai Latin Grammy Awards Shakira in collaborazione con la ...Shakira e Azuna, Monotonia: testo e significato della canzone, ecco di cosa il nuovo singolo, leggi la traduzione e guarda il video ufficiale ...