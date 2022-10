Sfiorata la guerra alla Nato nel Mar Nero | dov’è piombato il missile russo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) LaRussia-Ucraina, che ormai dura da quasi 8 mesi, continua a rimanere in bilico e rischia di poter sfociare in un conflitto globale tra Russia e, specialmente se si considerano alcuni ultimi sviluppi e le recenti dichiarazioni di Mosca. In un intervento per aggiornare il parlamento sulla crisi, il ministro della difesa inglese Ben Wce ha informato su un incidente accaduto il 29 settembre scorso. Come riportato dal Corriere della Sera, un aereo RC-135 Rivet Joint della Raf stava eseguendo un pattugliamento di routine sul Marquando è stato avvicida due jet da combattimento russi armati SU-27. Anche se la manovra dei caccia intercettori è stata normale, “tuttavia durante l’operazione uno dei due SU-27 ha sganciato unin prossimità del Raf Rivet Joint ...