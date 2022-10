Serie A femminile | la designazione arbitrale di Milan-Juventus | News

In copertina Liz Truss è raffigurata come Britannia, la personificazionedella Bretagna, ... dimessosi a luglio dopo unadi scandali ma ancora alto nei sondaggi tra gli elettori, possa ......di cambiamenti per la Vero Volley. Questa mattina, alla sede del Banco Bpm di Milano, è stato presentato il nuovo roster della squadra, che sabato, alle ore 20.30, debutterà nellaA1 ...Nella terza giornata del campionato in serie A2 femminile di basket 2022/23 la Halley Thunder Matelica torna a giocare tra le mura amiche del PalaChemiba di Cerreto d’Esi (An), sabato ...Si è svolta oggi a Terni, nella sala consiliare del Palazzo del Comune, la conferenza stampa dell’Asd Pink Basket Terni, la squadra ternana di pallacanestro femminile che, dopo 19 campionati vinti, pe ...