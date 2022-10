Sempre più aziende italiane nel mirino dei cybercriminali e sono tre i settori più colpiti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 20 ottobre 2022)piùesposte a cyberattacchi soprattutto in ambito e questo avviene soprattutto – stando ai dati più recenti, relativi ai primi mesi del 2022 – per il settore moda, il settore Grande distribuzione organizzata e il settore sanità. Degli attacchi ransomware agli ospedali abbiamo recentemente parlato, sottolineando l’impatto che stanno avendo nel mondo intero. La cybersecuritysembra non essere all’altezza di quanto accade, considerato che – secondo l’analisi di Yarix (Var Group) tradotta in report – nei primi sei mesi dell’anno il numero diche ha subito tentativi di violazione delle proprie infrastrutture è cresciuto del 73% LEGGI ANCHE >>> Secondo uno studio i giovani sarebbero più ...