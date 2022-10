(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nonostante le fibrillazioni di questi giorni, che fanno pensare a una rottura nella maggioranza prima ancora che il governo sia nato, credo che alla fine l’esecutivo divedrà la luce. Lo so che a distanza di meno di un mese dal voto, l’equilibrio su cui si regge il patto fra alleati pare già a rischio, ma penso che alla fine non succederà nulla. Posso sbagliarmi, ma ritengo che Giorgia Meloni tirerà diritto, ignorando le polemiche e anche qualche recriminazione, per arrivare al dunque e cioè a consegnare la lista di ministri nelle mani del capo dello Stato per poi passare al giuramento. Tuttavia, a prescindere da come andranno le cose, voglio spendere qualche parola su ciò che è accaduto nei giorni passati. Conosco Silvioda quasi trent’anni, ossia da quando insieme a Vittorio Feltri varcai la soglia de il Giornale, divenendone ...

Il candidato indicato dala Palazzo Madama mastica amaro, finito in mezzo ai veti incrociati degli alleati. 'Ormai sulla fedelissima del Cav. la Meloni non cede. A costo di non fare il governo, non torna indietro',...'Gli Occidentali hanno spinto l'Ucraina in guerra con noi',sistematicamente i tentativi di ... Nato, Usa, Ue e questa posizione non cambia, come scritto nel programma di', 'se ci ... Se sabota il centrodestra Berlusconi si fa male da sé