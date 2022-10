“Scontro diretto sempre più vicino” Si piomba nel conflitto Russia-Nato

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Con l'invio di armi all'Ucraina si avvicina il rischio di unofra lae la. Ad avvicinare il rischio di una guerra mondiale è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “I Paesi della, come se fossero in competizione tra loro, continuano a inviare armi e munizioni al regime di Kiev, a fornirgli informazioni, a dare orientamenti sul modo di condurre le ostilità, avvicinandosi così alla pericolosa linea di unmilitare con la. Anche la missione di addestramento europea per 15mila soldati ucraini e la fornitura di armi alle forze di Kiev - sottolinea Zakharova - accresce qualitativamente il coinvolgimento dell'Unione Europea, rendendola, ovviamente, parte del ...

