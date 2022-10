Sconto accise prolungato al 18 novembre | ultimo atto di Draghi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sullebenzinafino a oltre metà, è l’del governoNell’Consiglio dei Ministri, convocato a poche ore dalla partenza per il vertice europeo sull’energia, il governoha dato il via libera a un mini decreto legge sui carburanti che proroga fino al 18lodi 30 centesimi al litro alla pompa. Emendamento al Dl Aiuti Il mini decreto sarà trasformato in un emendamento al decreto Aiuti ter su cui la Camera inizierà l’esame di merito la prossima settimana. Sarà poi compito del nuovo governo di centrodestra prevedere un possibile nuovo intervento magari di più lunga durata, forse a fine anno, con il decreto fiscale collegato alla ...