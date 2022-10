Sci alpino | le favorite per la Coppa del Mondo di gigante 2023 Shiffrin | Vlhova | Brignone o Bassino chi per il post-Worley?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladeldi scifemminile 2022-è ormai ai nastri di partenza. Anzi, dato che si parla di Circo Bianco, si trova al cancelletto di partenza. Come tradizione sarà Soelden (Austria) a dare il bentornato alla stagione ufficiale, con ilinaugurale sul ghiacciato del Rettenbach. La prima gara tra le porte larghe di questa annata ci regalerà in consueto grande spettacolo ed i primi spunti interessanti per inquadrare quale sciatrice potrà dettare legge in, forse la specialità più tecnica indicativa del panorama, con diverse interpreti pronte a vendere cara la pelle per la conquista delladi specialità. Non solo, siamo reduci dal 2021-2022 che, senza pericolo di essere smentiti, si è conclusa con il duello tra la francese Tessa ...

EUROSPORT/DISCOVERY+/DAZN - Eurosport trasmetterà tutte le prove della stagione con discovery+ che garantirà la diretta integraale di ogni tappa (in streaming) con DAZN che, appoggiandosi su Eurosport,...Regole simili esistono anche altrove " per esempio nel nuoto, nel pattinaggio di velocità o nello" ma sono rilevanti soprattutto nell'atletica leggera, in particolare in prove come i 100 ...Sabato il via con la prova femminile, domenica tocca agli uomini: sono 9 i convocati dal direttore tecnico Carca ...Sofia Goggia, sciatrice italiana classe '92, con l'inizio della nuova stagione alle porte, si è concessa in un'intervista al 'Corriere del Veneto'. Sofia Goggia ha espresso le sue sensazioni sulle Oli ...