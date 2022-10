Sci alpino | i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante 2023 | chi impensierirà Marco Odermatt?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Con ildi domenica di Soelden (Austria) prende il via in maniera ufficiale ladeldi scimaschile 2022-. Nello splendido scenario del ghiacciaio del Rettenbach vedremo il primo appuntamento della stagione del Circo Bianco che, oggettivamente, prenderà il via con una sola e semplice domanda: chi sarà in grado di impensierire? Inutile girarci attorno. Lo svizzero nella passata annata ha letteralmente dominato la scena e ha dato la netta sensazione di avere dato il via alla sua “era”. Nella stagione 2021-2022, infatti, il 25enne nativo di Buochs ha concluso con 1639 punti, contro i 1172 del suo più immediato (se così si può dire) inseguitore, ovvero Aleksander Aamodt Kilde. A livello di Coppe di specialità, però, l’elvetico ne ...

OA Sport

La nuova stagione diè alle porte, la Coppa del Mondo scatterà nel weekend con il gigante di Soelden e il lungo inverno sta per iniziare. L'annata agonistica si aprirà come da tradizione con alcune novità, come ...Le due campionesse diintercettate dal Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic hanno deciso di sfidarsi per una volta lontano dalle piste dain una sfida karaoke all'ultima nota. Sofia Goggia si è esibita sulle ... Sci alpino, Luca De Aliprandini: "Ci provo per la Coppa del Mondo di gigante. Sono più costante, sbaglio meno" COPPA DEL MONDO 2022/23 - La stagione di sci alpino sta per ripartire da Sölden e nei due weekend successivi il circo bianco dovrebbe fare tappa a Zermatt/Cervi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...