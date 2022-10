Scampia | parla la nonna che avrebbe aggredito la maestra

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A seguito del racconto dell’insegnante diaggredita dai familiari di un alunno per un permesso uscita,ladel bambino che ci da la sua versione dei fatti. Una discussione diventata animata, in cui gli animi si sono surriscaldati. Intanto adesso sarà da chiarire tra scuola e famiglia come gestire i permessi del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il pd Francesco Bocciadi 'falsificazione della realtà' in quanto i regolamenti di Camera e ... L'Università Federico II di Napoli ha inaugurato ala nuova sede di Medicina dove sorgevano ......della faida che il suo gruppo stava combattendo contro con gli Abete - Abbinante di. I ... Ho detto 'poi quando si scende se ne'. Lui voleva attaccare a parlare. Ho detto io 'ora mi devo ...Lo stupore del quartiere nel vedere passeggiare docenti e studenti, la nuova luce negli occhi dei residenti nell’osservare un mondo, il loro mondo, fatto di quella normalità che ti ...Il modello Scampia fa scuola. «Questa è un'iniziativa molto importante non solo per la città di Napoli ma come segnale forte di quanto un'istituzione ...