Sarebbe perfetto Gasparri | sentenza tombale sul toto-ministri

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ”Tajani ha fatto trent'anni nel Parlamento europeo è stato Commissario europeo, è stato Presidente del Parlamento europeo, la sua posizione rispetto alla collocazione dell'Italia nell'Unione Europea e nella politica Atlantista e Occidentale è scritta nei fatti. Credo che Tajani sia una persona più emblematica di questa politica rappresentata negli atti. Non nomino io ima Tajani è la persona ideale per svolgere quel ruolo per quello che ha fatto in trent'anni di politica. E' un maestro, non uno a cui fare gli esami. Imbarazzo per parole Berlusconi? Ho già risposto” Lo ha dichiarato Maurizioesponente di Forza Italia e Vicepresidente del Senato uscendo da Palazzo Madama a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Liberoquotidiano.it

Per questo,stato più efficace utilizzare un cocktail di fagi diversi : 'Con un solo fago, ... A Scientist's Race to Save Her Husband from a Deadly Superbug (Il predatore: la corsa di ...Unchiunque senza segni particolari. A parte uno strano uso della lingua inglese. Gli ... Nella capitale dovestato colto in flagrante. Ora il fascicolo aperto per violenza sessuale ... Gasparri e il toto-ministri: "Sarebbe perfetto" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022”Tajani ha fatto trent’anni nel Parlamento europeo è stato Commissario europeo, è stato Presidente del ...