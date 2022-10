Sanremo 2023 | impazza il toto - nomi | in lizza anche il lametino Luigi Strangis? LA POSSIBILE LISTA

Meno di quattro mesi all' edizionedel festival di. Amadeus sogna già il Festival dei big con un cast di vere e proprie stelle della musica italiana. Come riportato da Radio Deejay , "Amadeus vorrebbe avere in gara i big ...... che abbiamo racchiuso sotto il titolo di "Aspettando il Centenario", vive quest'anno il suo ultimo capitolo, in vista delle celebrazioni del. Abbiamo inteso quest'ultimo tassello non come la ...Sanremo 2023 ecco i big che hanno presentato la canzone tra cui anche molti cantanti ex di Amici di Maria De Filippi ...Gli appassionati di musica stanno aspettando con ansia l’arrivo del consueto appuntamento con il Festival di Sanremo, in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. Sarà la 23esima edizione del festival della mu ...