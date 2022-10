Sanità | Salutequità “Relazione ministero tra luci e ombre”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dopo otto anni di “assenza” torna in scena lasullo stato sanitario del Paese, appena pubblicata sul sito deldella Salute. L’ultima è datata 2014 e si riferiva ai due anni precedenti. Questa è relativa a cinque anni (2017-2021) ed è stata pubblicata nel 2022, nonostante nelle premesse di tutte le edizioni sia scritto a chiare lettere che laè, per Governo, Parlamento e non solo “una componente essenziale per la pianificazione e programmazione del Servizio sanitario nazionale, in quanto funge da strumento organico di valutazione degli obiettivi di salute raggiunti e delle strategie poste in essere per il loro conseguimento, al fine di valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali, riposizionando gli assistiti al centro di un sistema di cure integrate”. La ...