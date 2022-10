San Donato Milanese | dal PNRR 1 | 6mln per rifare gli impianti sportivi dell’Omnicomprensivo

Gruppo San Donato

... 'Una partnership strategica che metterà a disposizione dei clinici una piattaforma unica in Europa', annuncia il Gruppo(Gsd). 'Un esperimento che integra il sapere di team medici ...Inoltre, aFrancisco, dove il film sarà presentato al Roxy Theatre da Fabio Andina, scrittore ... il film sarà presentato dall'assistente di produzione Laura. - Cronofobia di Francesco Rizzi ... Dermatillomania: cos'è e come uscirne Milano, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Diagnosi e cure guidate dall'Ai, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina per costruire la sanità del futuro. E' l'obiettivo di un accordo siglato da Uni ...E' stata siglatsa una partnership tra Microsoft, l'Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) e Irccs ospedale San Raffaele (Gruppo San Donato), per sviluppare l'uso dell'intelligenza artificiale con ...