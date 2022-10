(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non accenna a placarsi il caos in casa blucerchiata. Ladista svolgendo accertamenti e ha aperto un’circa quanto...

Calciomercato.com

... hanno accompagnato i supporters stranieri inper gli adempimenti. Proseguono i servizi di ... Sky Sport 252 e in streaming su NOW Reduce dalla vittoria sul campo dellail campionato, ...Commenta per primo Il momento di difficoltà della squadra stringe i tifosi dellaattorno ai giocatori. La risposta del pubblico blucerchiato ai biglietti messi in vendita ...la, che ... Sampdoria, la Questura di Genova apre indagine sul ritorno allo stadio di Ferrero: rischia il Daspo La Questura di Genova sta svolgendo accertamenti e ha aperto un’indagine circa quanto accaduto durante l’ultimo impegno casalingo della Sampdoria contro la Roma, che si è accesa soprattutto fuori dal ...Il presidente dei blucerchiati dopo il mancato arrivo della prima tranche della cessione: "Niente dimissioni del cda, restiamo per senso di responsabilità" ...