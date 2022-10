Salernitana-Spezia | la designazione arbitrale

Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 11ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23sabato ore 15.00 Chiffi Giallatini - Carbone Iv: Massimi Var: Mazzoleni Avar: ...... giornata del Campionato di Serie A 2022/23 Juventus - Empoli venerdì ore 20.45 Fabbri Del Giovane - Lombardo Iv: Camplone Var: Nasca Avar: Ranghettisabato ore 15.00 Chiffi ...Tatarusanu, de Vrij, Pedro e Vlasic: chi gioca e i consigli per l'11ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.Nell'undicesima giornata del campionato italiano di Serie A si affrontano la Salernitana e lo Spezia: ecco le probabili formazioni ...