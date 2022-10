Salernitana | contro lo Spezia Ribery dirà addio al calcio giocato

Futuro da dirigente Frank Ribery, attaccante della, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel prossimo match di Serie Alo Spezia dirà addio al calcio giocato. Una ...Inzaghi tra le sfide di Champions ha infilato due vittorie anche in campionato,Sassuolo e, che magari non hanno convinto fino in fondo ma sono ossigeno puro. Ausilio e Marotta © ...L’Inter è ufficialmente uscita dalla crisi, come confermano le tre vittorie nelle ultime 4 partite contro Barcellona, Sassuolo e Salernitana. Senza sottovalutare il 3-3 al Camp Nou dove i nerazzurri ..."La vittoria del derby diventa importante se domani diamo seguito contro l'Empoli": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, cerca continuità dopo il successo contro il Toro. (ANSA) ...