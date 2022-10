Russia su arrestato a Malpensa | “Da Usa caccia ai russi | ci sarà risposta ad atti ostili”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – “E’ chiaro che le forze di sicurezza ed i servizi segreti Usa non faranno altro che espandere la loroai cittadini. Azionidi questo genere, ovviamente, non rimarranno senza rappresaglia”. Così la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, si scaglia contro l’incriminazione da parte della Giustizia Usa di cinque cittadini, tra i quali Artem Uss, il figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, Alexander Uss,lo scorso 17 ottobre asu richiesta degli Stati Uniti. Zakharova, si legge sul sito della Tass, ha sottolineato che laconsidera la detenzione dei cittadiniin Italia e Germania su richiesta del dipartimento di Giustizia Usa e ...

