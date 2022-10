Russia | arrestato a Malpensa su richiesta Usa | domani audizione per cittadino russo**

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Ilrusso Artem Uss, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk,lunedì 17 ottobre all'aeroporto diresta in carcere a Busto Arsizio (Varese). Lo ha deciso la corte d'Appello di Milano davanti alla quale, martedì scorso, si è svolta l'udienza di convalida. L'imprenditore è accusato di aver acquistato dagli Stati Uniti componenti elettronici destinati ad equipaggiare aerei, radar o missili, e di averli rivenduti a compagnie russe eludendo le sanzioni in vigore. Si sospetta che la rete finita nel mirino della giustizia americana abbia utilizzato la stessa società di copertura per trasferire centinaia di milioni di barili di petrolio venezuelano in Russia e Cina.Artem Uss, 40 anni, destinatario del mandato di arresto internazionale, ...

... figlio di Alexander Uss, governatore della regione di Krasnoyarsk, è statoa Milano ... Come mai Solo perché è fatto per il bene della. La connotazione politica di queste accuse è ...Ha affermato di non avere rimpianti, nonostante sapesse di essere statoe di non potersi ...essere il principale partner commerciale del Paese e il Brasile mantiene forti legami con la...Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Il cittadino russo Artem Uss, figlio di Aleksandr governatore della regione di Krasnoyarsk, arrestato lunedì 17 ottobre all'aeroporto di Malpensa resta in carcere ...L’imprenditore Artem Uss, figlio di Alexander Uss, governatore della regione di Krasnoyarsk, è stato arrestato a Milano Malpensa lo scorso 17 ottobre su richiesta degli Stati Uniti. La notizia è stata ...