Running | Pietro Riva a Valencia per la mezza maratona | “Voglio il nuovo record personale”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nella giornata di domenica 23 ottobre aci sarà lae, tra gli atleti impegnati, sarà presenta anche, doppio campione italiano in questa stagione per aver festeggiato i titoli dei 10.000 su pista e dei 10 km su strada. Per l’atleta azzurro sarà il momento di cimentarsi in una prova su una distanza più lunga, sui 21,097 chilometri, in cui il 25enne delle Fiamme Oro è sceso a 1h01:36 sulle strade di Berlino lo scorso 3 aprile.ha spiegato quali siano i suoi obiettivi in vista di questo impegno: “L’intenzione è di cogliere il, ma soprattutto mi piacerebbe scendere sotto 1h01, un obiettivo che invece mi è sfuggito in primavera per aver viaggiato da solo nella seconda metà ...