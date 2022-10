Rubano una bici elettrica e si danno alla fuga | inseguiti e presi

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Avevano rubato unalettae si stavano allontanando dal posto, percorrendo via Pigna a Giugliano, a bordo di una autovettura. Ma lungo la strada sono stati notati da un brigadiere della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano che stava tornando a casa dopo aver terminato il turno di servizio. Il militare si è insospettito, ha allertato i colleghi del 112 e poi ha iniziato a seguire i due. Poco dopo è giunta una ‘gazzella’ che ha intimato l’alt ai due che però non si sono fermati. C’è stato quindi un inseguimento per alcuni chilometri e che è terminato all’uscita dello svincolo di Melito di Napoli. Nel bagagliaio c’era unadal valore di 1.200 euro. Le indagini hanno permesso di appurare che la e-bike era stata appena rubata a Giugliano ...

L'Inchiesta Quotidiano OnLine

Le Protostelle di nuova formazione sono le protagoniste chela scena in questa immagine ... Col tempo, inizieranno a costruirecomprensione più chiara di come le stelle si formano ed ...Il Comune di(PD) ha inviatolettera di ringraziamento ad Argos per "la preziosa sponsorizzazione, grazie alla quale, in questi quattro anni, ha potuto garantire il trasporto di anziani, ... Cassino, le rubano la merenda, difesa a scuola da una parente: i Carabinieri riportano tranquillita Fioccano i furti di auto effettuati con la tecnica del trenino, ovvero a spinta. Una tecnica che sembra rozza, ma che risulta efficace.Sono quasi le 18, quando un brigadiere che ha da poco terminato il servizio percorre a bordo della propria auto via Pigna, alla periferia di Napoli, in direzione ...