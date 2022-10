Rosarno Film Festival- Fuori dal ghetto | com’è andata la prima edizione la prima edizione del festival di cortometraggi dedicato allo sfruttamento lavorativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non vuole somigliare a una di quelle kermesse cinematografiche di massimo splendore affollate da celebrità in marcia su chilometrici red carpet. Ildal– che dal 14 al 16 ottobre ha animato la Piana di Gioia Tauro, in Calabria – ha un’ossatura diversa, militante. Definita dagli stessi organizzatori “sgarrupata”, questa rassegna dinon volge lo sguardo a un altrove lontano e patinato, ma guarda da vicino alla questione dell’iniquo sistema del caporalato, che porta inevitabilmente con sé violazione dei basilari diritti umani e incassi illeciti per la criminalità organizzata e gli imprenditori che sfruttano il sommerso. Facendo da potente megafono alla voce flebile di una comunità ai margini – composta da migranti e non – ...