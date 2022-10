Ronaldo lascia lo stadio durante il match | il provvedimento e la svolta sul futuro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cristianoè sempre più un caso. Il calciatore portoghese continua a confermarsi uno dei migliori in circolazione, un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra. Non è dello stesso avviso ten Hag, l’allenatore del Manchester United. I Red Devils sono in grande ripresa in Premier League, l’avvio di stagione drammatico è ormai alle spalle. Il Manchester United è salito al quinto posto in classifica, vicinissimo alla zona Champions League. Nelle ultime tre partite ha conquistato 7 punti, in totale sono 19 e la vetta della classifica occupata dall’Arsenal è distante solo 8 punti. Nell’ultima giornata di Premier League è andato in scena il bigcontro il Tottenham, un avversario forte e guidato alla meraviglia da Antonio Conte. La partita è salita alla ribalta per il caso Cristiano. Il calciatore ex ...