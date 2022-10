(Di giovedì 20 ottobre 2022)daidia seguito dell’su Netflix di. Un gesto simbolico importante quello compiuto dalla famiglia della ragazza che non è la prima volta che diffonde le immagini di. Com’è noto, il 22 giugno del 1983 la giovane, appena 15 enne, scomparve ino e da quel momento non si ebbero più sue notizie. Leggi anche:, il fratello Pietro: «Mia sorella arma di ricatto,o ha fatto una figuraccia davanti al mondo» Affissi adi: un gesto non casuale L’affissione dei ...

Il Corriere della Città

...dell'ex presidente della Samp Ferrero durante la partita fra blucerchiati e laallo stadio di Marassi ha lasciato il segno e acceso il derby degli sfottò: nella notte la città è stata...... ha sottolineato le sue responsabilità sostenendo che la strada eradi pezze di asfalto ... "Adice Bianchi è difficile attraversare la strada in sicurezza" ma questo non dipende da un ... Roma tappezzata dai manifesti di Emanuela Orlandi nel giorno di uscita di Vatican Girl Su tutti i manifesti affissi nella notte sono state avviate indagini da parte della Digos che ha sequestrato le immagini delle telecamere delle varie zone.Nella notte affissi a Genova decine di striscioni in diversi punti della città. Il fatto dopo il blitz dell'ex presidente della Sampdoria Ferrero che lunedì scorso, in occasione della partita casaling ...