Roma-Slavia Praga stasera in tv | programma | orario e streaming Women’s Champions League

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tutto pronto per, gara di. L’esordio della fase a gironi avverrà allo Stadio Domenico Francioni (Latina). La partita è inalle 21:00 di giovedì 20 ottobre e potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con una news alla fine del match e le parole dei protagonisti. “La partita è importante, fondamentale nel nostro cammino perché è la prima, nell’ambito di un girone dove ci sarà anche il Wolfsburg, che è molto forte, ma prima dobbiamo pensare a questa”, ha spiegato il tecnico Spugna alla vigilia. SportFace.

Commenta per primo Lafemminile è pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Questa sera alle 21 - diretta Dazn e ...di Spugna scenderanno in campo al Francioni di Latina contro loPraga, ...Comincia la Champions League e la, per la prima volta, è invitata al tavolo dei grandi. L'esordio sarà stasera contro loPraga a Latina (causa mancanza di uno stadio consono con impianto ...Cresce l’attesa al Francioni per il debutto della Roma Femminile nella fase a girone della Champion’s League. Il club giallorosso ha scelto infatti lo stadio di Latina per le sue gare casalinghe in ca ...L’esordio sarà stasera a Latina (causa mancanza di uno stadio consono con impianto di illuminazione nella Capitale), ma la voglia di fare bene fa superare qualsiasi ostacolo ...