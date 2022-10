Roma-Slavia Praga calcio femminile oggi | Champions League | orario | tv | probabili formazioni | streaming

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ormai ci siamo: stasera alle 21:00 lagiocherà la prima partita della propria storia nella fase a gironi della UEFA Women’s. La squadra di Alessandro Spugna (reduce da cinque vittorie consecutive tra Serie A e preliminari di) affronterà allo stadio Domenico Francioni di Latina (Italia) lonella prima giornata del girone B (che comprende anche il Wolfsburg e il Sankt Polten): l’obiettivo sarà vincere per iniziare al meglio l’avventura europea. Guarda ladisu DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi Il match travalevole per la prima giornata della fase a ...

