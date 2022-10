Roma | l’ascensore della Metro B Quintiliani finalmente in funzione | il video

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dopo le segnalazioni, le ultime pubblicate sul nostro giornale poco meno di 48 ore fa,alla fermataè entratoin. Un problema che si trascinava da anni causando enormi disagi alle persone con disabilità ma anche alle famiglie con figli piccoli e dunque con il passeggino. Oggi però la buona notizia. Ildi Fabrizio Montanini, consigliere Lega IV Municipio A dare la comunicazione è stato il Consigliere nel IV Municipio Fabrizio Montanini. Era stato lui, due giorni fa, a recarsi sul posto – così come nelle altre fermate che servono la zona di Tiburtina – insieme ad altri consiglieri per evidenziare eventuali criticità sul fronte dell’accessibilità tornando a chiedere urgentemente interventi per ...