Roma | incidente choc sulla Colombo | 19enne investito e ucciso sul marciapede da auto fuori controllo | la donna alla guida forse ubriaca

L'in via Cristoforo Colombo: il ragazzo investito da un'auto ...Ucciso travolto da un'auto mentre camminava su un marciapied e. Gravestradale questa notte a, il giovane, 19 anni, transitava su via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ...Raffica di incidenti mortali a Roma. Questa notte un 19enne è stato falciato e ucciso su via Cristoforo Colombo mentre camminava sul marciapiede ...Raffica di incidenti negli ultimi giorni, due morti in poche ore, un altro deceduto in ospedale. Il ragazzo egiziano e l’amico calciatore, il 51enne deceduto davanti al fratello. Le auto finite contro ...