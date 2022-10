Roma femminile | che esordio in Champions | battuto lo Slavia 1 - 0 | decide Giacinti

Inizia bene, anzi benissimo, l'avventura dellain Champions League . Allo stadio Francioni di Latina, nell'esordio della fase a gironi, le ragazze di Alessandro Spugna battono 1 - 0 lo Slavia Praga con gol di Valentina Giacinti . ...Le due laterali che agiscono a centrocampo sono molto più offensive che difensive, dunque l'atteggiamento dellaalmeno nelle intenzioni sarà propositivo: sulla fascia destra infatti ...Inizia bene, anzi benissimo, l'avventura della Roma femminile in Champions League. Allo stadio Francioni di Latina, nell'esordio della fase a gironi, le ragazze di Alessandro Spugna battono 1-0 lo Sla ...Arriva l’esordio delle giallorosse in Champions League. Gara valida per la prima giornata della fase a gironi Giornata storica per la Roma Femminile: le giallorosse esordiscono in Champions League. Al ...