Roma fa paura | allarme stupri nel cuore della città | il maggior numero di denunce arriva dal centro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ildirivela un nucleo di violenza e pericolosità proprio nelle sue arterie principali. Secondo i dati emersi ieri durante la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza tenutosi nella sedePrefetturacapitale, nei primi nove mesi del 2022 emerge un picco diper violenza sessuale nel I e II municipio. Laddove, di contro, risultano meno lein periferia o in zone come Ponte Milvio, areamolto frequentata, in voga per la movida giovanile e zona gettonata dai turisti., i dati sulla sicurezza: è boom dinelNumeri e raffronti con gli anni precedenti alla mano, dunque, è proprio nel ...

tra gli autisti: 'Siamo sempre più presi di mira, sempre più in pericolo'., piazza Bologna dice basta: 'Locali chiusi all'una'. Troppe risse, alcol e vandali IL RITARDO A quanto pare la ...E fa lanciare una di quelle note - stampa informali per farall'alleato ostile: "Più sono inaffidabili, meno spazio avranno". Quelle del Cav. sono "parole preoccupanti" ma "il problema è ...La leader di Fdi interviene per non arrivare indebolita al Colle: «Non saremo l’anello debole, ministro solo chi rispetta la linea di politica estera, a costo di non fare il governo» ...Tra le proiezioni della giornata di giovedì 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2022 ci sono La stranezza e The Menu, James Gray incontra il pubblico. Il programma di giovedì 20 ottobre alla Fest ...