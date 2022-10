Roma | 18enne travolto e ucciso da un’auto La conducente positiva all’alcol | arrestata Le era già stata ritirata la patente per lo stesso motivo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è morto questa nottedasulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con viale Giustiniano Imperatore, a. Era sul marciapiede ed è stato spinto e schiacciato contro un muro da una macchina che è uscita fuori strada e ha colpito prima la segnaletica stradale, poi lui. Alla guida c’era una ragazza di 23 anni, che è scesa per prestare soccorso. E’ risultataagli esami alcolemici: aveva un tasso di 1,57 grammi per litro, cioè tre volte la soglia stabilita dalla legge. Ora la giovane si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato l’auto, a bordo della quale – al momento dell’incidente – si trovava anche il fidanzato di 21 anni che ha riportato lievi ferite. Alla...

