Road Dogg | “Siamo tutti amareggiati che Billy Gunn non ci sia stato all’anniversario della DX”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nell’ultimo podcast “Oh, You Didn’t Know”, l’Hall Of Famer WWEha parlatomancata presenza dialla celebrazione del 25° anniversarioDX a Raw. Come saprete,è attualmente sotto contratto con la AEW, dividendo così i New Age Outlaws tra le due compagnie rivali. Ciononostante, sembra siafatto il possibile per portare Mr Ass a Raw, secondo. Un rimpianto perEcco le parole diJesse James, che spiega come non si è concretizzata la reunion col suo ex tag team partner: “Mi ha spezzato il cuore, e credo che abbia spezzato anche il suo. In realtà, anche Hunter non era ...

