Ritorno a Silent Hill | il video dell' annuncio del nuovo film tratto dal videogioco

Konami ha annunciato ufficialmente la produzione diHill , presentato da un video in cui Christophe Gans annuncia il suoalla regia di un progetto tratto dal popolare videogame. Victor Hadida sarà inoltre coinvolto come ...Abbiamo atteso questo momento per anni, e ora cheHill è finalmente tornato lo ha fatto con il botto. Proprio in questi giorni Konami ci ha dato la notizia che sognavamo da tempo: unin pompa magna dell'amatissima serie horror con ...Konami ha annunciato la produzione di Ritorno a Silent Hill, un nuovo film ispirato ai popolari videogiochi, ecco il video dell'annuncio. Konami ha annunciato ufficialmente la produzione di Ritorno a ...Il regista Christopher Gans torna dietro la macchina da presa per dare vita alla nuova pellicola, dopo aver già diretto il film originale.