Risultati Secondo Turno Coppa Italia | Bologna Cagliari chiude i sedicesimi

(Di giovedì 20 ottobre 2022): gli aggiornamenti sui match in programma tra quest’oggi e giovedì sera Torna in campo lacon il, che partirà quest’oggi con Genoa-SPAL e Torino-Cittadella. Altre gare in programma anche domani e giovedì sera, quando avremo tutti i verdetti definitivi su chi approderà al prossimo. MARTEDI’ 18 OTTOBRE Genoa-SPAL 1-0 (45? + 1? Gudmundsson rig.) Torino-Cittadella 4-0 (21? Radonjic, 55? Pellegri, 76? Schuurs, 80? Zima) MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE Spezia-Brescia 3-1 (20? Strelec, 55? Verde, 86? Strelec, 93? Moreo)Parma-Bari 1-0 (29? Benedyczak)Udinese-Monza 2-3 (45? Valoti. 49?, 68? Perez, 70? Molina, 72? Petagna) GIOVEDI’ 20 ...