Risonanza magnetica e laser per farmaci ‘fast’ | brevetto made in Italy

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo un esame dii suoi pazienti raccontavano di sentirsi meglio. La prima volta poteva essere casuale, la seconda una coincidenza, ma andando avanti nel tempo il sospetto che “accadesse qualcosa” e la voglia di capire ha prevalso. Così Stefano Tortorella, osteopata romano, si è messo a studiare, per capire gli effetti dellanucleare (Rmn). Risultato: ha un effetto di ‘attivatore’ fisico o chimico, e lo ha ancora di più se utilizzato in sinergia con ilche fa da stimolatore. Questo permette di ‘catturare’ informazioni preziose sulle molecole fisiche o chimiche sollecitate, ‘trascriverle’ o ‘biostamparle’. I risultati si sono tradotti ora in unindustriale, la cui applicazione Tortorella vede proiettata nella ricerca ...

Cronache Maceratesi

Dopo un esame dii suoi pazienti raccontavano di sentirsi meglio. La prima volta poteva essere casuale, la seconda una coincidenza, ma andando avanti nel tempo il sospetto che 'accadesse qualcosa' ...Per provare la loro teoria gli scienziati del Max Planck Institute for Human Development di Berlino si sono serviti dellafunzionale (fMRI) che registra i cambiamenti del cervello ... Dalla Germania a Villa dei Pini, la nuova risonanza magnetica arriva in clinica con una gru (Adnkronos) – Dopo un esame di risonanza magnetica i suoi pazienti raccontavano di sentirsi meglio. La prima volta poteva essere casuale, la seconda una coincidenza, ma andando avanti nel tempo il sos ...Uno studio in Germania ha misurato i cambiamenti che avvengono nel cervello anche dopo solo un'ora trascorsa in mezzo agli alberi e ha dimostrato che la natura fa (subito) bene ...