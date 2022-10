Riscaldamento | rinviata al 29 ottobre l’accensione 

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato l’ordinanza per rinviare l’accensione degli impianti dia sabato 29. Lo annuncia lui stesso sui social. “A Torino posticipiamo l’accensione dei termosifoni a sabato 29. A fronte delle temperature di questi giorni, al di sopra della media stagionale, abbiamo deciso di posticipare l’accensione degli impianti didi un paio di settimane. Una scelta presa per risparmiare sui costi energetici”. L’ordinanza non riguarderà gli ospedali, le case di cura, le strutture che ospitano servizi sociali pubblici, le scuole dell’infanzia e gli asili nido. L'articolo proviene da Nuova Società.