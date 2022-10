(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prende il via la seconda edizione di, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla Regioneper sostenere la crescita delle PMI della regione. Dal 16le Pmi campane possono inviare le manifestazioni di interesse per partecipare al programma di emissione di minigestito da Sviluppo, in qualità di soggetto attuatore della misura, e dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Mediocredito Centrale e Banca Finint, in qualità di Arranger dell’operazione.prevede l’emissione di Minida parte di piccole e medie imprese campane finalizzata al finanziamento di investimenti materiali e immateriali, e di esigenze ...

Il Denaro

Attraverso questa opportunità le Pmi della Campania possono ottenere un finanziamento a lungo termine, senza garanzie reali e, per effetto dellapubblica, con condizioni economiche ...Il Btpda 4,75%, riflettori sul nuovo Governo Il Btpda 4,75%. Ma sale anche il ... Enel ha chiesto lapubblica SACE su una linea di credito da 16 miliardi di euro da utilizzare ... Riparte Garanzia Campania Bond: 148 milioni per le Pmi. Domande dal 16 novembre - Ildenaro.it Prende il via la seconda edizione di Garanzia Campania Bond, lo strumento finanziario innovativo progettato dalla Regione Campania per sostenere la crescita delle PMI della regione. Dal 16 novembre le ...Si è riunita la Commissione controllo e garanzia. L’azienda punta a far ripartire gli investimenti, in particolar modo quelli riguardanti il servizio idrico ...