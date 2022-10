Rinnovo Bocchetti | è UFFICIALE | il comunicato del Verona

'Hellas Verona FC è lieto di comunicare ildi contratto dell'allenatore gialloblù, Salvatore, fino al 30 giugno 2027. Il Club si complimenta con mistere gli augura un ...' L'Hellas Verona FC è lieto di comunicare ildel contratto dell'allenatore gialloblù, Salvatore, fino al 30 giugno 2027' , si legge sul sito ufficiale. E ancora: 'L'Hellas Verona ...L’Hellas Verona blinda il proprio allenatore, Salvatore Bocchetti. L'allenatore degli scaligeri, che ha esordito domenica scorsa contro il Milan, ha firmato un nuovo contratto con i veneti in scadenza ...Come annunciato in queste ore, Salvatore Bocchetti ha rinnovato il proprio contratto con l'Hellas Verona. Dopo lo sfortunato (ma convincente) esordio in panchina contro il Milan dunque, l'allenatore d ...