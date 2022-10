Riforma Sport – Bonessio | “Le Istituzioni investano nello sport per evitare il collasso del sistema e per valori costituzionali”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Dal 2023 entrerà in vigore la nuovadel lavoroivo. È un provvedimento attraverso il quale viene finalmente riconosciuta la tutela assicurativa e previdenziale come la maternità, la malattia e gli infortuni anche ai lavoratori del mondo dello. La figura dell’amatore viene sostituita dai volontari a titolo gratuito per i quali deve essere previsto un rimborso spese. Per tutti gli altri è d’obbligo l’inquadramento come subordinati, autonomi o co.co.co.”. A parlare il Presidente della CommissioneFerdinandoaprendo i lavori del convegno “Ladello: cosa cambia per lodilettantistico” che si è svolto a palazzo ...

A parlare il Presidente della CommissioneFerdinando Bonessio aprendo i lavori del convegno "Ladello: cosa cambia per lodilettantistico" che si è svolto a palazzo ......e Juventus hanno recentemente espresso il loro punto di vista sui problemi che il nostrosta ... aperto e libero da vincoli, su un futuro migliore attraverso un serio processo di". In ...Come racconta Gazzetta, la Superlega ci riprova, ma stavolta con un approccio diverso. Niente tentativo di golpe, come al suo lancio, ma apertura al dialogo per ...In pratica, pur mantenendo le proprie caratteristiche, gli ETS potranno svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest’ultima la disciplina ...