Reichart | «La Superlega è molto viva In Europa diversi club condividono questa visione»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bernd, CEO della, ha parlato in un’intervista a El Pais. Le dichiarazioni sulla competizione che vede coinvolta la Juventus Bernd, CEO della, ha parlato in un’intervista a El Pais. Le dichiarazioni sulla competizione che vede coinvolta la Juventus:E CHAMPIONS – «La verità è che è già iniziato oggi il dialogo, con le chiamate e con le persone che raccolgono la mano che abbiamo teso. E’, esiste qualcuno che dice che è morta, ma quando ripeti tante volte le cose sorgono sospetti. Dico con sicurezza che inci sono deicheladi Juventus, Real Madrid e Barcellona e ora hanno la possibilità di far valere ciò che ...

Lapotrebbe rientrare in pista con un nuovo piano e il CEOandrà a colloquio con Ceferin per capire la possibilità Lapotrebbe rientrare in pista con un nuovo piano e il CEO ...Ritratto dell'uomo che Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno scelto per giocare su due tavoli la partita dellaL'articolo Chi è Bernd, l'uomo che deve convincere la Uefa a fare laproviene da True ...