7giorni

Nongiorno senza che Putin e il suo regime diano notizie terribili e menzogne". Lo ha ... Almeno quattro civili sono morti e altri 12 sono rimasti feriti nelladi Donetsk, nell'Ucraina ...Un risultato di amministrazione chedal 2017 da 12 milioni di euroai 37 milioni del 2021. ... in stretta sinergia con laCampania del Presidente De Luca e i vari enti territoriali, per ... Regione, passa Mozione della Lega per la sospensione dell'Area B Vincenzo Giuliano (Garante infanzia e adolescenza Regione Basilicata): “L’importanza di un clima sereno a casa per un sano sviluppo psico-fisico dei bambini” Terre des Hommes, in occasione della giorn ..."La collaborazione con i privati che è stata già portata avanti negli anni passati sarà al centro del rilancio della città grazie alla fondazione che annovera tra i suoi esponenti importanti famiglie ...