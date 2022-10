(Di giovedì 20 ottobre 2022) Isabella, esponente di Fdi, non ha fatto nulla per placare le polemiche e le tensioni interne al centrodestra, dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Silviosulla situazione in ...

Globalist.it

Isabella, esponente di, non ha fatto nulla per placare le polemiche e le tensioni interne al centrodestra, dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla situazione in Ucraina e ......(), mentre al Viminale dovrebbe andare un tecnico, con le quotazioni del prefetto Matteo Piantedosi che salgono ancora. Sempre in quota Fratelli d'Italia la Famiglia (si parla di Isabella) e ... Rauti (Fdi) getta benzina sul fuoco: “Le affermazioni di Berlusconi sono gravi e inopportune” Isabella Rauti: "Ogni audio rubato chiunque sia il soggetto defraudato io lo trovo uno sfregio rispetto alla dialettica politica. Detto questo quelle affermazioni evidentemente sono inopportune e sono ...Lo tsunami Berlusconi travolge anche Antonio Tajani. Le parole del leader di Forza Italia su Putin e sulla guerra tra Russia e Ucraina indeboliscono ...