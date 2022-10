Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non trattengono l' emozione | L' incontro di oggi ci ha cambiato la vita

(Di giovedì 20 ottobre 2022), poche ore fa, hanno fatto unche sembra averloro la. Vediamo chi è la persona speciale con cui la coppia di attori ha avuto modo di scambiare qualche parola., insieme a Vanessa Incontrada, è la VIP spagnola più amata dagli italiani. Il suo arrivo in Italia coincide con l'inizio della storia d'amore con un attore famosissimo italiano,. L'attrice spagnola, infatti, fu scelta per una parte del film "Immaturi - il viaggio" del 2011. Sul set, in Grecia, conobbee i due si innamorarono perdutamente. Pochi mesi dopo il primo ...

Libero Magazine

Ti presento un amico , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Carlo Vanzina, con, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, ...L'icona della moda globale Cara Delevingn e - produttrice e conduttrice della prossima serie di documentari Planet Sex - si è unita a Brian Cox , Melissa George, Edurne Garcia Almago,, ... Buongiorno papà, tutte le curiosità sul film con Raoul Bova Le curiosità sul film da scoprire, dal ruolo di regista e attore di Edoardo Leo, alle curiosità sul protagonista Raoul Bova. Tutti i segreti su Buongiorno papà ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...