Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales da Papa Francesco L’emozione di lui fa quasi tenerezza

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Un incontro indimenticabile”, così lo ha descrittonell’ultimo post condiviso su Instagram. E non potrebbe esserci aggettivo più adatto: incontrareè un onore che non capita di certo tutti i giorni, uno di quegli eventi che restano impressi nella mente e nel cuore, per tutta la vita. Con lei – immancabile – il compagno, visibilmente emozionato al cospetto del Santo Padre come non lo avevamo mai visto., le parole perMercoledì 19 ottobre 2022 resterà una data memorabile per una delle coppie più amate dello spettacolo. Dopo la (bellissima) sfilata di coppia sull’ultimo red carpet del Festival del Cinema di ...