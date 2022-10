Quanti intrighi e processi attorno alla maglia celebrativa di Maradona

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il nome dinella sua immagine, oltre che l’effigie, costituiscono un simbolo planetario del calcio riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo, il cui valore economico, specie in considerazione della notevole diffusione dello sport del calcio nell’era moderna, appare di notevole portata, quasi inestimabile”. Sono le parole utilizzate dal Tribunale Civile di Napoli in un provvedimento emesso lo scorso 19 settembre quando venivano anche sequestrati 150 mila Euro a Stefano Ceci, amico di Diego, socio in avventure umane e commerciali. L’imprenditore adesso è al centro di inchieste che rimbalzano tra Napoli e Roma e arrivano fino in Argentina – come scrive pure Repubblica Napoli – I reati ipotizzati dalle varie procure sono numerosi: truffa, diffamazione, associazione illecita, frode ed elusione di incapaci. Il quotidiano ha anche ...