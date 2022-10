Psoriasi | parte da Milano campagna itinerante ' Oltre le apparenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata oggi alale', dedicata alla malattiaca, promossa da Janssen Immunology in collaborazione con le principali associazioni dei pazienti. Sono 2,5 milioni, in Italia, le persone che hanno questa malattia infiammatoria cronica recidivante della pelle. Nel 30% dei casi può sviluppare artriteca, che provoca dolore, rigidità e gonfiore alle articolazioni. L'iniziativa a tappe - spiega una nota dell'azienda - ha l'obiettivo di sensibilizzare il largo pubblico, con un'attenzione particolare a medici e pazienti, sulla malattiaca e le sue possibili manifestazioni, favorendone così una diagnosi precoce, fondamentale per intervenire con le giuste terapie e garantire ...