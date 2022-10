PSG | Galtier | 'Ecco i segreti di Neymar' VIDEO

Commenta per primo Nonostante l'assenza di Neymar per la trasferta di venerdì ad Ajaccio, l'allenatore del Paris Saint - Germain, Christopheha ribadito in conferenza quante soddisfazioni abbia dato alla squadra l'attaccante brasiliano dall'inizio della stagione.Ilaffronta domani la trasferta ad Ajaccio, senza Ramos e Neymar squalificati. Ma i problemi, per la squadra allenata da Christophe, che tra l'altro affronta il figlio Jordan vice sulla ...Nonostante l'assenza di Neymar per la trasferta del PSG ad Ajaccio di venerdì, Christophe Galtier ha ribadito in conferenza quante soddisfazioni il giocatore abbia dato alla squadra dall'inizio della ...Il cub veleggia in Ligue 1 e Champions, ma dietro le quinte i problemi abbondano: dai documenti segreti di Al Khelaifi al figlio di Galtier agente senza licenza ...