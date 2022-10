Protom | innovazione e didattica Nella più importante fiera del settore gli ultimi prodotti per la scuola

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dal robot umanoide alla piattaforma che consente ai ragazzi di frequentare i laboratori in totale sicurezza, sotto la guida del proprio docente sia in classe che da casa grazie alla realtà virtuale. Per passare poi per Edumat, una soluzione che integra ambienti virtuali con l’interazione fisica per offrire esperienze ludico-didattiche divertenti ed efficaci che favoriscono l’attività motoria e la collaborazione tra i partecipanti. Imparare è diventato più semplice e più efficace grazie alle soluzioni innovative targateper la, alla loro prima uscita pubblica e insieme. Dove? Alladell’scolastica Didacta, il piùevento fieristico nazionale dedicato al mondo della, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica e che dopo ...