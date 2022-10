Pronostici calcio | Juventus - Empoli | Vlahovic all' Allianz segna sempre

Calcio d'Angolo

... Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic Empoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario, Parisi, Luperto, De Winter, Stojanovic, Bandinelli, Marin, Haas, Bajrami, Destro, Satriano...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito isuldi oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata. Ajaccio - PSG 2 (... Pronostici calcio oggi - Giovedì 20 Ottobre 2022 - Calcio d'Angolo La sconfitta non è mai piacevole, per nessuno: neroverdi e gialloblù, di recente hanno provato questa sensazione più di una volta, ma entrambe hanno voglia di rifarsi e hanno dimostrato di avere lo sp ...Tra i pronostici Serie A degli esperti di Superscommesse sono almeno 4 quelli che non si possono perdere. In primis quelli sugli anticipi di Juve, Milan e Inter, oltre al big match assoluto tra Roma e ...