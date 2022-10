Primo giorno di consultazioni al Quirinale. Domani tocca al centrodestra

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "E' stato un colloquio molto cordiale" . Così Ignazio La Russa, in un breve saluto ai giornalisti dopo aver incontrato alil presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Vi ringrazio, non...

...(e un) fa, Matteo Berrettini, uno dei favoriti per la vittoria del torneo di Firenze, è uscito sconfitto al match d'esordio contro Roberto Carballes Baena: lo spagnolo ha rimontato il..." Primo giorno di consultazioni. Draghi: appartenenza a Ue e Nato capisaldi dell'Italia (ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Novantadue migranti sbarcati negli ultimi due giorni sulle coste del sud Sardegna dopo la traversata dal nord Africa. Il primo gruppo è stato rintracciato martedì in tarda ...La premier dimissionaria aveva assunto l'incarico – andando a sostituire Boris Johnson – lo scorso 6 settembre, due giorni prima della morte della sovrana. Ora i Tories dovranno eleggere un nuovo ...